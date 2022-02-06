英冠｜朗尼憶初為人父　因費格遜一個決定由喜轉怒　談未來自信有力掌英超隊 (20:38)

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事情發生在2009年11月2日，當時歌蓮在醫院誕下Kai後，朗尼當時想到，「我應如何盡父親的責任？」其後卻收到費格遜的要求，希望他即時回家，為翌日主場迎戰莫斯科中央陸軍做好準備。朗尼並沒即刻應承，向費格遜稱已兩天沒睡覺，但對方態度強硬地稱，「回家，你將會上陣」。當朗尼最終先列後備，為此感到憤怒，但費格遜之後讓他放假一天。

打比郡今季因破產和違反財政規則，合計被扣除21分，現以29戰得15分排尾二，需急起直追。朗尼早前盛傳回巢愛華頓成為新帥，卻被他毅然拒絕面試，誓與打比郡一起奮戰。他稱有信心未來會執教英超球隊，「領軍打比郡逾3年，令我獲得寶貴經驗，我深信我們不會倒下。對於將來在英超領軍，我從沒擔心過，亦了解自己的長處，更重要的是，我也明白自己的弱點」。

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