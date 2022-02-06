北京冬奧｜多隊投訴隔離酒店安排　俄女將稱膳食差致胃痛 (16:54)

抵京後新冠病毒檢測陽性的運動員，若情况不嚴重會被安排到隔離酒店檢疫，但連日來有不同代表團投訴安排欠佳。比利時隊鋼架雪車代表Kim Meylemans，還有俄羅斯隊冬奧兩項女將Valeria Vasnetsova，近日先後控訴隔離安排。Valeria Vasnetsova稱飯盒有意粉配橙色醬料，還有燶了的肉塊、數塊薯仔等，沒有一點綠色蔬菜，自己每天只能吃下意粉，其他的食不下嚥。她又說：「病毒沒有令我難受，反而是這些食物令我胃痛，但隔離之中每日只可以淚洗臉。」

德國代表團團長Dirk Schimmelpfennig亦稱，曾三奪冬奧金牌的北歐兩項名將Eric Frenzel，被安排到細小的房間隔離，正與國際奧委會及北京冬奧組委溝通，要求安排轉房。國際奧委會行政總監Christophe Dubi回應稱，隔離設施環境未如理想，承認有責任令設施符合預期，「我們已在努力改善問題，改善膳食、房間大小、網絡速度等，會盡力不令運動員受苦」。

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