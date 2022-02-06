英足盃｜林柏特領愛華頓大勝　破新帥紀錄「一生難忘」　艾利洛誓為紅軍復出 (14:36)

林柏特上月底出任愛華頓新帥後，今晨首度領軍雖有守將賓葛菲特初段傷出，但後備入替的耶利文拿接應角球，在31分鐘頂入為主隊先開紀錄。領先1：0的愛華頓在半場休息時，讓未列入大軍的迪利阿里與雲迪碧克進場會球迷。換邊後，他們有李察利臣射成2：0，但門將比克福特撲跌艾雲東尼，後者親自操刀12碼中鵠，為賓福特追近。不過，愛華頓再有賀基迪加及安祖斯唐辛建功，以4：1大勝，打入16強。

愛華頓經歷英超兩連敗，林柏特上任即領軍大勝，賽後感激球迷支持，形容是一生難忘的一天，但同時強調這只是開始，「我們仍有很多工夫要做，需要在聯賽做點成績，提升排名，所以大家明天又要訓練了」。

英足盃今晚尚會上演第4圈賽事，其中利物浦將在主場迎戰卡迪夫城。去年9月斷腳離場的18歲中場艾利洛，上周已於練習賽登場，今晚勢為紅軍正式復出。而新兵路爾斯戴亞斯昨日已抵達基地，領隊高普稱將視乎其狀態，決定會否派他上陣。

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