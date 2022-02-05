英足盃｜車路士韋斯咸齊絕殺對手闖16強　杜曹染疫世冠盃難領軍 (23:09)

車路士表示，杜曹確診後正接受隔離，對普利茅夫一仗將由助教米基斯及路夫暫代領軍。據報大軍原定戰畢今仗後便出發到阿聯酋，但杜曹或至少要隔離5天，勢無法隨隊一同出發，但車路士仍希望他能在稍後時間直接飛往阿聯酋，以趕及帶隊出戰世冠盃4強之後的決賽或季軍戰，藍戰士在周三4強對手將是東道主艾查捷拉對亞冠冠軍希拉爾之勝方。

足總盃賽事方面，車路士今晚在開賽7分鐘在一次罰球被客軍頭槌攻破大門，艾斯派古達於完半場前後上建功扳平，但這名藍戰士隊長於下半場再破網，但越位在先判詐糊後，雙方法定時間踢成1：1。車路士全場多達41次射門及11次中龍，戰至加時上半場補時階段才由另一閘衛馬高斯阿朗素後上建功，反勝2：1。普利茅夫最後階段曾博得12碼，但被門將阿列沙巴拿加「捉到路」接實。

另一支倫敦球會韋斯咸，先由隊長迪格蘭賴斯於法定時間完場前建功扳平，加時補時階段由查洛保雲絕殺，作客2：1險勝業餘球隊京達米士特。

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