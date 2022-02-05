北京冬奧︱中國短道速滑接力隊奪金開齋　武大靖雙金寫男將歷史 (22:07)

中國隊派出范可新、曲春雨、任子威及武大靖應戰，半準決賽面對世界紀錄保持者韓國隊、意大利及波蘭隊。中國隊第2棒雖一度被意大利隊超前，但曲春雨其後重奪領先優勢，並由武大靖負責最後衝刺，終以2分37.535秒率先衝過終點。意大利緊隨其後得第2，韓國隊則在賽事期間曾摔出賽道，僅以小組第3完成無緣晉級。

中國隊於準決賽面對美國隊、俄羅斯奧委會及匈牙利隊，由張雨婷代替范可新上陣，中國隊在接棒時出現混亂跌至第3，曲春雨一度助中國隊追回次席，惟張雨婷其後再被美國隊反超，最終僅以第3名衝線。不過，裁判賽後翻看錄影，發現俄羅斯奧委會因阻擋中國隊交接，與同樣被判阻擋犯規的美國隊雙雙取消資格。中國隊晉級希望失而復得，驚險殺入決賽。

決賽面對加拿大隊、匈牙利隊及意大利隊，中國隊派遣與半準決賽相同的最強陣容出戰，范可新於首棒先位居第3，及後曲春雨把握機會超越加拿大隊取得次席，任子威更在第3棒交接後衝刺反超意大利隊搶佔領先位置，匈牙利隊及加拿大隊相撞摔出賽道，令金牌爭奪行列只剩中國隊及意大利隊，最後一棒的武大靖在終點「壓線」，以2分37.348秒首名衝線，僅快意大利隊0.016秒，有驚無險替中國隊取得今屆首金，亦成為中國隊歷來首名獨得兩金的男將。

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