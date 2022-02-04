西班牙盃丨皇馬遭畢爾包絕殺　冀8年來首捧盃夢碎　貝迪斯大破皇蘇闖4強 (21:16)

皇馬此役有箭頭賓施馬因肌肉受傷缺陣，攻堅責任落在雲尼斯奧斯祖利亞的身上，惟他疑因剛代表巴西出戰世界盃外圍賽，表現未見突出，反而上圈淘汰巴塞隆拿的畢爾包攻擊凌厲，更在89分鐘把握皇馬中場卡斯米路後場傳球失誤，由中場阿歷斯比倫古亞一箭定江山，今季4戰交手首捷，也自2015年3月以來，首次在主場擊退皇馬。

皇馬教練安察洛堤賽回應不派夏薩特及加里夫巴利上陣道：「其他球員也沒有披甲。你為何不問他們？我們受到傷害，因為球隊要求贏得所有錦標。」皇馬上次在西班牙盃封王已是2014年。同日西甲排第3的貝迪斯憑倒戈的前鋒桑美占美利斯梅開二度，韋利安荷西及艾達雷布錦上添花，主場以4：0大破皇家蘇斯達。另外兩支準決賽球隊是華歷簡奴和華倫西亞。

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