亞洲盃｜中國女足兩度扳平12碼挫日本闖決賽 內媒稱為球迷挽回一絲顏面 (18:23)

中國女足今仗有主將王霜因傷缺陣，在法定時間及加時兩度落後日本，憑隊長王珊珊在118分鐘扳平，將賽事鬥至互射12碼分勝負，最終中國女足門將朱鈺撲出兩球下，以4：3擊敗日本女足，總比數贏6：5，自2008年再闖亞洲盃決賽，更終結過去6年4鬥「大和撫子」全敗的紀錄。

「鏗鏘玫瑰」將於下周日晚上7時決賽與韓國女足爭冠。中紀委、中國足協、新華社及《人民日報》賽後均發文恭賀中國女足，有內媒讚揚今仗展示了「頑強不屈的拚搏精神」，又稱這場勝仗將會鼓舞出征北京冬奧的中國健兒。但同時亦有不少內地傳媒及網民將之與中國男足比較，批評形成強烈對比。國足過去一周在世盃外兩連敗，先後不敵日本隊及史上首負越南隊後，正式無緣2022年卡塔爾世界盃決賽周。

有內媒評論稱，國足該從女足學習專業和對比賽的血性，甚至稱「中國從事足球事業的男人應感到羞恥」，「同樣是國字號球隊，在沒有歸化前提下，中國女足用實際行動狠狠羞辱了男足。在2022年中國傳統春節還未過完之時，中國女足為球迷們挽回一絲顏面，同時也狠狠給男足抽響一記耳光」；另有網民稱國足晉級世盃外圍賽高達超過600萬人民幣的獎金，應拿此發放給女足球員作獎勵。

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