北京冬奧｜朱定文任開幕禮港隊持旗手感榮幸　嘆獨自出席覺可惜 (19:01)

港隊今屆共派出3名運動員出征，人數創歷屆之冠，但高山滑雪港將金和曉抵埗後確診新冠病毒，雖檢測結果已恢復陰性並重投訓練，但與隊友翁厚全及教練團隊仍須按防疫指引進行隔離。成為開幕禮唯一港將的朱定文在社交網表示，對無法與金和曉及翁厚全一同步出會場大感可惜，「畢竟這次是香港歷史上出征冬奧人數最多的一次」，並祝願兩人在比賽中發揮最佳水準。

朱定文4年前因傷無緣平昌冬奧，如今一圓奧運夢兼成為開幕禮旗手，他稱能代表港隊在冬奧開幕禮揮舞區旗感非常榮幸，強調此不僅代表自己，更是代表其團隊及全港。他亦特別感謝擔任港隊總教練的中國隊名將孫丹丹，形容「沒有你（孫丹丹）一路的支持無法實現這次的奧運夢」。

此外，港鐵公司宣布將向3名冬奧港隊代表送贈一年港鐵免費車票，以答謝3人在疫情下努力不懈及積極備戰，並祝願他們創下佳績、為港爭光。

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