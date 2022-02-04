非洲盃｜埃及互射12碼淘汰喀麥隆 利物浦雙星沙拿文尼決賽會師 (16:22)

埃及在4強遇上東道主喀麥隆，法定時間雙方互無紀錄，雖埃及在完場前有主教練昆洛斯因投訴過激領紅牌被逐，但這支七屆非洲盃盟主在無帥督師下在加時30分鐘力保不失，要互射12碼分勝負，首輪雙方都射入，埃及門將阿布加保繼在16強對科特迪瓦隊時再做功臣，在隨後喀麥隆連續3球宴客中撲出兩球，最終埃及3射全中晉身決賽，將於下周一凌晨大戰塞內加爾隊。阿布加保賽後稱，接連淘汰科特迪瓦、摩洛哥和喀麥隆三大勁旅後，證明埃及隊已重拾昔日光輝。

埃及在淘汰賽階段連續3場要戰至加時踢足120分鐘後，歷來第10次晉身非洲盃決賽，當中有7次均能捧盃而回，是史上贏得最多次非洲盃的球隊，但主帥昆洛斯領紅被逐後將無緣決賽領軍，這名皇家馬德里前帥賽後炮轟非洲盃球證執法水平，又指埃及備受針對。而利物浦雙星沙拿及文尼將於決賽會師爭冠。紅軍賽後亦發文祝賀兩大球星，稱為他們表現感自豪。喀麥隆4強止步後，緊接隨即要在下周日凌晨季軍戰對布基納法索隊。

其他報道：非洲盃｜文尼傳射領塞內加爾再闖決賽 上屆失冠留憾信經驗添爭標本錢

其他報道：非洲盃｜球證為提前完場解畫 稱遵從神旨意避過中暑喪命