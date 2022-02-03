非洲盃｜球證為提前完場解畫　稱遵從神旨意避過中暑喪命 (19:17)

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施卡斯維上月中執法馬里隊對突尼斯隊的分組賽，除多次未有判罰12碼引發爭議外，兩度提早鳴笛完場更成為熱話。非洲足協其後指施卡斯維送往醫院檢查，證實執法期間因中暑而處於「模糊狀態」，以致影響判決。事隔多日，施卡斯維終親身回應，稱仍在世上是非常幸運，「我見過不少人到國外工作，但返國時已在棺材內。我沒有休克已是萬幸，否則將是不同的故事了。醫生說我的身體沒有降溫，若再遲幾秒我便昏迷。我認為提前完場是神的旨意，亦同時拯救了我」。

施卡斯維同時不滿賽會堅持在高溫下作賽，稱即使喝水也無補於事，「當時的天氣非常熱，估計濕度達85%，即使喝水也無補於事。賽會認為我們是士兵，可上場作戰，但那時候身上所有東西也是滾燙的，我甚至想把通訊器材拋開」。

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