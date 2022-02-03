非洲盃｜文尼傳射領塞內加爾再闖決賽　上屆失冠留憾信經驗添爭標本錢 (16:32)

於2013年奪得非國盃亞軍的布基納法索隊，上周國內發生政變，但球員面對塞內加爾隊士氣未有動搖。塞內加爾隊上半場兩度獲判12碼，但球證經視像裁判（VAR）後推翻判決，兩軍半場互交白卷，而塞軍後衛南柏斯文迪曾與對手碰撞，疑傷及頭部，但未有被換走。塞內加爾隊換邊後，換入馬賽中場柏比古爾等加強攻勢，至70分鐘終憑巴黎聖日耳門（PSG）後衛艾度迪亞路建功打破僵局。文尼於6分鐘後助攻另一PSG球星伊祖沙古爾破網，加上完場前取得在國家隊的第29球，領軍以3：1擊敗布基納法索隊，連續兩屆晉級決賽。

塞內加爾隊上屆決賽不敵阿爾及利亞隊失冠，相隔逾兩年再有望爭標，文尼自信經驗是球隊本錢，「球隊現時士氣高昂，連續兩屆晉級決賽並非容易。經驗是我們重要的資產，尤其是一開始我們飽受新冠疫情影響，陣中更有不少傷兵，但我們保持冷靜一一克服」。累積29個入球的文尼，追平名宿亨利卡馬拉並列隊史入球王，但賽後卻歸功隊友，「球隊內有不少領袖，所有人都是具有經驗的好球員，因此可為球隊出一分力」。

塞內加爾隊的決賽對手，將是周五凌晨在4強交戰的埃及隊或東道主喀麥隆隊，意味文尼有機會與球隊隊友、埃及隊前鋒穆罕默德沙拿碰頭，兩人亦將無緣在下周日英格蘭足總盃第4圈迎戰卡迪夫城。據英國傳媒報道，去年12月中受傷的利物浦中場堤亞高艾簡達拿已復操，下仗有望與新兵路爾斯戴亞斯掛帥。

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