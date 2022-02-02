轉會｜巴塞宣布與奧巴美揚簽約至2025年　解約金1億歐元 (19:23)

奧巴美揚被指因紀律問題，早前遭阿仙奴「雪藏」及褫奪隊長資格，日前宣布離開效力4年的兵工廠，昨日稱未有好好地告別球迷，留下遺憾。巴塞隆拿今日隨即宣布，與這名射手簽約至2025年6月，合約另有離隊選項，訂明他可於2023年6月離隊，但解約金為1億歐元。32歲的奧巴美揚近日已被拍到在魯營球場隨隊訓練，今日又為新東家拍下加盟短片，獲球會讚揚速度與入球能力。

不過，以自由身加盟的他據報需減薪，加盟首半季只得5000歐元周薪，能否調整要視乎表現，甚至有西班牙媒體稱，他的合約有紀律相關條款。

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