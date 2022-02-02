NFL｜44歲布拉迪退役留最後忠告　勉後輩成功沒捷徑　碧咸菲比斯致敬 (20:57)

布拉迪日前傳出結束職業生涯，但其父否認，他至今日終在社交網撰文，告別22年NFL傳奇生涯。這名四分衛歷來贏得7座超級碗冠軍，五度成為超級碗最有價值球員（MVP），亦寫下美式足球聯盟（NFL）傳球達陣次數、傳球碼數等多項紀錄。對於輝煌往績，他在告別文說：「我從來都相信，要在一項運動成功，就必須付出100%努力。體能上、意志及情緒上，我每天都在挑戰極限，22年來都在盡力奉獻所有，因為不論是在球場或是人生，成功從來沒有捷徑。」

布拉迪當年在選秀會，在第6輪第199個順位才被選中，2000年至2019年一直效力新英倫愛國者，至去年轉投坦帕灣海盜，即助球隊相隔18年再度稱霸。他未有透露退役後的新動向，但此前多次在訪問中表示，希望用更多時間陪伴太太及孩子。

傳奇告別獲各地體壇星將致敬，曼聯前球星碧咸上載合照，熱刺射手哈利卡尼、皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯，還有泳壇名宿菲比斯等，亦在社交網留言支持布拉迪的決定。

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