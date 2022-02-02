英超丨格連活特被加控性侵及威脅殺人　C朗迪基亞等取消關注社交網 (17:28)

格連活特的18歲女友夏莉芝，於英國時間星期日（1月30日）在社交平台Instagram，上載嘴角流血及手腳瘀傷的影片和相片，並稱「致所有想知道他（格連活特）對我做了什麼事的人」。有關視頻及照片其後雖被刪除，但警方同日採取行動，以涉嫌強姦及傷人拘捕格連活特。他在拘留所被通宵盤問3天後，警方今晨發表聲明道：「他將被調查至明日（2月2日），至今亦因涉及性侵和威脅殺人而被捕。」警方又稱已向受害人提供特別保護，並呼籲民眾不要再將受害人的相片上載至社交網站。

格連活特惹上官非後，基斯坦奴朗拿度（C朗）、迪基亞和保羅普巴等多名隊友與他劃清界線，取消關注其社交網，曼聯也將有關商品下架，同時將他禁賽。贊助商Nike則暫時中止合作關係，Nike的聲明中指出：「對這些令人不安的指控深感憂慮。」此外，繼流行的電腦遊戲Xbox、PlayStation和PC等，另一著名電子遊戲《FIFA 22》更新版中，格連活特已告「失蹤」。

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