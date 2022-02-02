世盃外｜越南首勝獲總理即場派利市　主帥被指自薦執教中國球會遭拒 (18:52)

越南隊昨於以3：1擊敗國足，在B組終嘗得勝利滋味，總理范明政一直在看台觀戰，雖然球隊仍在同組包尾，但取得難得的勝仗後，他在賽後走進球場向職球員道賀，又被拍到向他們派利市。越南傳媒報道，他向教練及球員說：「感謝你們，在年初一為越南心民帶來足球派對，這是球迷新年的最佳禮物。」

64歲韓籍教頭朴恒緒自2017年赴越南執教，去年首度帶領越南國家隊打入世盃外亞洲區12強，合約原定今年1月31日到期，但佳績只為他在去年11月帶來續約一年的合約。他在B組苦戰8仗終獲勝，中國有足球經理人周凱旋在微博稱，今仗賽前數天收到朴恒緒的朋友來電，代為查問可否讓朴到中國球會執教，但他看過其七連敗數據後說「還是算了吧」，但對方稱會再贏幾場展示執教能力。

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