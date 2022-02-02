世盃外｜國足負越南出局　范志毅9年前一語成讖　年初一晚再贈言促改善 (15:01)

中國隊昨日於世界盃亞洲區外圍賽12強B組，作客包尾的越南隊，意外地早段在7分鐘內連失兩球，最終以1：3敗陣，累積1勝2和5負下排尾二出局。越南隊首於國際A級賽挫中國隊，取得小組賽首勝，續排包尾。國足此役有香港出生的戴偉浚首度正選，外流西甲的武磊未有建樹，僅靠徐新補時8分鐘破蛋。

網民隨即重提范志毅9年前的一番話，當時國足以1：5慘負泰國隊，他已稱「再下去就輸越南了，泰國隊輸完輸越南，再輸緬甸，再下來沒人輸了」。這名前國腳昨晚再於微博撰文分析國足問題，並寫道「現在更關鍵的問題是，我們能不能把足球界的傳承重新建立起來，能不能允許別人踩著我們的肩膀走上去」。他又促請國足從青訓入手，認為「要是我們這些人都擺不正自己的位置，那中國足球就真的沒戲了」。

上任僅兩仗的前國腳李霄鵬，在賽後以主帥身分向球迷道歉，認為敗陣原因是比賽前部署出問題，後續無法補救，又承認無法接受比數。

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