NFL｜布拉迪退役變羅生門　父闢謠否認　美媒稱本周定前程 (19:26)

布拉迪上周季後賽領軍迎戰洛杉磯公羊，惟最終敗陣無緣晉級。在ESPN等美媒當地時間昨日報道，44歲的布拉迪已決定退役，結束22年球員生涯，NFL的社交網站其後更發文致敬。布拉迪旗下的體育網站亦轉發消息，但隨後刪除。《USA Today》其後引述布拉迪父親，稱外界流傳的消息均為謠言，並指自己未獲兒子告知退役。

據《坦帕灣日報》記者Rick Stroud消息，布拉迪已致電坦帕灣海盜經理Jason Licht，指自己暫無意退役。球會高層亦希望這名44歲球星繼續效力，但鑑於健康及家庭因素，布拉迪仍未有最終決定，料最快在本周開腔回應傳聞。

44歲的布拉迪在新英倫愛國者成名，19年間六奪超級碗，至2020年加盟坦帕灣海盜，去年助新東家相隔18年再度稱霸。5次榮膺最有價值球員的布拉迪同時坐擁多項紀錄，包括達陣傳球624次和傳球碼數84250碼。

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