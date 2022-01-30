傑運｜公眾投票今截止　張家朗何詩蓓領放（附連結） (13:35)

傑運今屆改制，以往的八傑「分家」，改為最高票的5名男子及5名女子運動員獲獎，以往的星中之星大獎亦會分為男、女子運動員兩項。「十傑」與香港最佳運動隊伍及香港最佳運動組合，自本月8日起在網上開放予公眾投票，至今日截止。香港傑出男運動員一項，張家朗暫時領先香港羽毛球一哥伍家朗及體操「跳馬王子」石偉雄。女子組大熱何詩蓓亦領先群雌，「牛下女車神」李慧詩暫居次，今日出戰重劍大獎賽的江旻憓排在第3位。

香港男子七人欖球代表隊及羽毛球的鄧俊文與謝影雪，則各自在公眾投票領先最佳運動隊伍及運動組合。傑運市民投票佔30%，評審團佔50%，本地體育編輯/記者佔20%，結果會在下月22日舉行的頒獎禮公布。

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