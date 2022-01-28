世盃外︱戴偉浚稱為國效力感榮幸　獲中國名宿讚「中日戰唯一亮點」 (22:15)

在港土生土長、曾代表港足青年軍的戴偉浚，本月初正式取得中國護照，亦在今個國際賽期首獲國足徵召入伍，昨在世界盃外圍賽作客日本隊後備落場首亮相，表現獲外界認同。中國前國腳李毅賽後認為，國足在「中日戰」唯一亮點還是戴偉浚，「說實話，今場呈現我們與日本隊差距愈來愈大，眼前一亮的還是戴偉浚，他這個年紀在場上表現的個人能力，正是全隊所缺乏。希望往後比賽能多給年輕球員機會」。

B組另一場，沙特阿拉伯隊主場以1：0小勝阿曼隊，7戰19分續居首，領先日本4分，兩隊將於下輪惡鬥合演榜首大戰；A組方面，伊朗隊憑葡超球隊波圖球星達利美一箭定江山，主場以1：0小勝伊拉克隊後提早3輪出線，成為首支躋身卡塔爾世盃決賽周的亞洲球隊。

據報達利美離賽前不足24小時才跟球隊會合，但仍獲任正選單箭頭，在48分鐘藉對方解圍失誤單刀破網，助伊朗在主場一球挫伊拉克，7戰6勝1和19分居A組榜首，餘下3輪拋離第3的阿聯酋隊10分，成為主辦國卡塔爾以外，今屆首支亞洲球隊晉身年底舉行的世盃決賽周，亦連續3屆及歷來第6次進軍決賽周。現有14隊確定出線，A組次席韓國隊若下周三作客擊敗敘利亞隊亦將晉級。此外，曼聯18歲青訓伊巴爾今仗於82分鐘為伊拉克後備入替對伊朗，完成國家隊首戰。

其他報道：世盃外｜國足新帥李霄鵬稱願為失利負全責 網民籲下仗對越南派戴偉浚任正選

其他報道：澳網｜黃澤林默契致勝放眼成人賽 廣東話謝支持 賽前獲拿度鼓勵