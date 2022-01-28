澳網｜黃澤林默契致勝放眼成人賽 廣東話謝支持 賽前獲拿度鼓勵 (19:48)

黃澤林賽後在網上接受香港傳媒訪問時認為，今次奪冠關鍵是跟拍檔葛原般奴默契漸增，「今屆賽事我一開始專注在單打，可惜發揮不好在16強止步，之後重拾心情在雙打逐場應付。致勝關鍵我認為是和隊友的默契，由一開始不算太熟，最後贏到真的好開心。由上周到墨爾本鄰近小城市打熱身賽得到亞軍，加上賽事頭號種子意外8強止步，我們一直贏落去，每場都提升了默契，決賽時已知彼此要點做，亦打得比對手更積極，每球都大嗌互相鼓勵」。他亦透露連日多晚額外訓練多一小時苦練發球。

Coleman提及很高興今屆賽事得到很多港人關注支持，賽前已預想要用廣東話感謝大家，「好震撼今次有咁多香港人睇我打波，之前都未試過，仲有電視台直播，現場亦有很多港人揮動香港區旗打氣，真的好感動。由細到大都未見過有講廣東話球手贏得青少年大滿貫，所以賽前一晚已諗定要用廣東話講多謝，始終大家都抽空看直播，加上廣東話對香港人是親切點。正因為自己好鍾意打網球，我都想從而推廣網球運動給更多港人認識」。他稱希望代表香港參與9月舉行的杭州亞運，「代表香港的每個賽事我都好想參與」。

緊接目標，Coleman透露明日將回西班牙，繼續在拿度網球學校訓練和休息，農曆新年期間會到埃及參與職業賽。他透露此前拿度剛完澳網其中一場比賽後，在場內餐廳偶遇對方，獲這名將鼓勵，「他提點我放鬆打就得，話我已經好叻，只需出去享受比賽，因為以後還有好長的路要行」。

繼去年9月揚威美網後連贏兩項青年大滿貫，Coleman稱未來除了想在單打爭成績，亦想嘗試挑戰成人賽，「青年賽全部大滿貫都已打過，想嘗試挑戰和盡快參加成人職業賽。我簽了經理人，他會幫我爭取很多外卡參與更高水平成人賽累積經驗。其實贏了兩項大滿貫有很大強心針，證明了自己水平」。Coleman仍就讀拔萃男書院，現透過學校老師提供網上教材維持學業。展望虎年，他希望可打入成人世界排名頭300位，爭取在單打賽事勝出，從而爭取下年澳網參賽資格。他亦祝願港人身體健康及笑口常開，「希望疫情快點過，我用大滿貫可帶給港人快樂」。

香港網球總會會長莫君逸表示，黃澤林成首個球員連贏兩項大滿貫，對其他港青健兒有鼓舞作用，「香港其實不乏有潛質的青年球員，如今有Coleman這例子，有助後輩更投入網球運動爭取好成績」。

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