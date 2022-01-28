世盃外｜智利不敵阿根廷恐再緣盡世盃　巴西爭議聲中言和厄瓜多爾 (18:45)

阿根廷隊賽前已出線世盃決賽周，而這次世盃外檔期，亦沒徵召前陣子感染新冠病毒的美斯，教練史卡朗尼昨也證實確診，沒有隨隊出征，球隊卻仍藉翼鋒迪馬利亞於10分鐘射入世界波，前鋒拿達路馬天尼斯在34分鐘補中，以2：1挫於20分鐘有比尼頓建功的智利隊。

智利隊曾在2015和16年連奪兩屆美洲盃，卻已在今屆世盃外落敗7次，現同少明晨交鋒的第5球隊哥倫比亞隊及排第6的秘魯隊1分。南美洲區外圍賽4支最佳成績隊伍可直接出線，第5位球隊需與大洋洲區勝方踢兩回合附加賽，以爭奪出線席位，故此智利隊目前形勢相當不利。

同日榜首的巴西隊憑中場卡斯米路甫開賽6分鐘先開紀錄，厄瓜多爾的菲歷斯托利斯則在75分鐘扳平1：1完場。此役兩軍踢來火爆，巴西隊的艾馬遜及厄軍門將阿歷山大杜明古斯，先後在15和20分鐘被逐，而另一焦點是「森巴兵」門神艾利臣比加，分別在31分鐘和補時階段，向對手的頭部腳踢拳擊兩度領紅，但經視像裁判（VAR）介入後，推翻球證判決，而VAR也曾推翻厄軍取得入球及獲判12碼，終令巴西得以保持14戰不敗，續多阿根廷隊4分。另外，艾利臣效力的利物浦，已拒絕列斯聯和摩納哥要求借用日本隊中場南野拓實的要求。

此外，烏拉圭隊藉蘇亞雷斯在50分鐘一箭定江山，作客以1：0挫末段少踢一人的巴拉圭隊。

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