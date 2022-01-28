NBA｜明星賽正選名單出爐　占士杜蘭特膺分岸票王 (17:25)

NBA明星賽將於香港時間下月21日早上於克里夫蘭騎士主場舉行，聯盟今亦公布由球迷、球員及媒體分別投票後的選舉結果，在球迷票選獲接近913萬票成票王的湖人「大帝」勒邦占士，在另外兩個界別的投票中同樣居首，而另外4名西岸入選球員分別為史堤芬居里、祖傑治、摩蘭特及威金斯，其中後二者為首次入選。東岸方面，票王杜蘭特與安迪度高安普、安必特、迪羅辛及崔爾楊格同告入圍。而分岸兩名票王將分別成為以其命名球隊的隊長，並將在下月初公布後備名單後，再於下月11日早上分隊，屆時將由占士及杜蘭特從名單中選擇各自的隊友。

另外，勇士今在常規賽有「浪花兄弟」史堤芬居里名基利湯臣合取52分，領軍主場以124：115挫明尼蘇達木狼，四連勝後，以36勝13負續守西岸次席。而湖人則在占士休戰下，作客以87：105不敵費城76人，以24勝25負續排西岸第9位。

NBA明星賽正選名單（未分隊）：

西岸

勒邦占士（洛杉磯湖人）

史堤芬居里（金州勇士）

祖傑治（丹佛金塊）

摩蘭特（孟菲斯灰熊）

威金斯（金州勇士）

東岸

杜蘭特（布魯克林籃網）

安迪度高安普（密爾沃基公鹿）

安必特（費城76人）

迪羅辛（多倫多速龍）

崔爾楊格（阿特蘭大鷹隊）

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