澳網｜黃澤林偕美籍拍檔稱霸青年組男雙 連贏兩項大滿貫寫港歷史 (16:02)

黃澤林與美籍拍檔葛原般奴（前譯古舒夏華）挾2號種子身分，在澳網青年組男雙決賽出戰屬非種子的對手，初段已盡展優勢。黃澤林在戰至細分2：1時，一次底線抽擊成功得分，打破對手發球局，其後亦展示發球優點，一次面臨破發危機時，連續3次藉此得分，其中一球更達時速207公里，最終以6：3先拔頭籌。般奴同日亦在青年組男單打入4強，連日來一天雙賽體力未受考驗，加上默契更勝對手，次盤早段已合力破發領先2：1。二人在尾段被對手破發，但戰至搶七以細分7：3奠勝，首度成為澳網青年組男雙冠軍。

黃澤林今屆於青年組男單16強止步，但已是香港男將30年來最佳，他去年伙拍法籍球手出戰美國公開賽，亦在青年組男雙贏得冠軍，如今連贏兩項大滿貫，成為香港男、女子球手第一人。17歲的黃澤林在港土生土長，父親任小學校長，母親為教師，一直支持兒子學業與體育並行，亦放手讓他四出征戰。黃澤林連日來亦感激港人支持，將續在最後一季青年組賽事爭勝，迎接成年組生涯。

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