世盃外｜國足新帥李霄鵬稱願為失利負全責　網民籲下仗對越南派戴偉浚任正選 (23:37)

李霄鵬表示，球員今仗已盡最大努力，負0：2的比數屬優勝劣敗，「本想在上半場先守住對方進攻，幾個最好的進攻破員待下半場才上陣，最終他們是起到一定作用。如果我們運氣好或許有機會（入球），但對手若把握到更多機會，比數可能會再擴大。」他承認國足逾兩個月沒有熱身賽，今仗頭30分鐘都在適應對手比賽節奏，「到落後0：2後，扳平機會已微乎其微」。國足隊長吳曦承認，日本隊基本控制了賽事，逼搶速快非常快，令球隊難以組織，直至下半場尾段才製造到一些攻勢。有內地網民更戲言「今場有射門已當贏」。

國足在第3圈B組餘下3仗落後第3名澳洲隊9分，出線決賽周幾近無望。李霄鵬期望下仗下周二作客越南隊，球隊還是要全力以赴，「用200%努力，讓球迷看到進步」。內地傳媒《人民日報》在微博表示，今仗無論場面還是數據，國足均處下風，期望下仗對越南隊可看到進步，「臨危受命的新帥和沒有正常訓練比賽保證的入籍球員，都無法快速彌補國足與亞洲一流球隊的巨大差距。我們要接受國足可能蟄伏許久的現實，但崛起必須要建立在正確方向與路徑上」。

至於戴偉浚今仗後備入替30分鐘，完成為國足首戰，當中14次傳球均成功，尾段在中場為國足取回一些控球權，表現較正選的蒿俊閔突出。有不少內地網民期望，下仗對越南可安排這名22歲深圳隊中場出任正選。

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