世盃外｜日本兩球勝出中日戰　國足半場零射門　戴偉浚後備30分鐘首上陣 (20:17)

國足在世盃外亞洲區第3圈第7仗作客埼玉2002體育場對日本隊，是新主帥李宵鵬首仗領軍，排出4人防線只用一名入籍兵蔣光太任右閘。香港出生、轉戶籍後首獲中國徵召的戴偉浚，分獲21號球衣先列後備。日本一對正選中堅吉田麻也及富安健洋因傷未有入選，由川崎前鋒出身的谷口彰悟與板倉滉鎮守中路。

中、日兩軍去年9月在卡塔爾中立場首循環對壘，國足全場捱打下被大迫勇也一球奠勝而負0：1。今仗上半場出現同一局面，主場出擊的日本甫開賽頭15分鐘已取得75%控球權，結果13分鐘因國足中場王燊超在禁區犯手球輸12碼，大迫勇也一射中鵠領先1：0，亦兩仗均攻破國足大門。「藍武士」上半場取得高達72.3%控球率，但表現實於水準以下，威脅攻門欠奉，但仍令國足受壓，中前場不時被逼甩控球，半場控球率僅得28.7%，更未有任何射門。

國足換邊後換入韋世豪及入籍兵阿蘭，日本亦換入兩名旅歐國腳前田大然及中山雄太，後者入替不久即在60分鐘傳中予伊東純也頭槌再下一城。落後兩球的國足於63分鐘才取得首個角球，同時換入戴偉浚，令這名22歲深圳隊中場首次為中國上陣，出任進攻中場位置。而韋世豪69分鐘於禁區頂直射罰球，才是國足是役首個射門。日本守住尾段國足攻勢後，最終兩球擊敗國足，7戰15分排次席，全場17次射門6次中龍，國足控球率僅36%、2次射門但未有中龍。戴偉浚上陣了30分鐘，入替後為國足中場取回一些控球權，包括14次傳球均成功。

中國賽後7戰維持5分排B組第5，同組另一場澳洲隊今午在上、下半場各入兩球，主場以4：0大勝越南隊，賽後7戰14分排第3。國足尚餘3輪落後澳洲9分，除了肯定無緣首兩名，爭取第3名出線亦只餘數字上可能，下仗於下周二大年初一作客7戰全敗篤定出局、榜尾的越南隊。

相關報道：澳網｜黃澤林男單止步未泄氣 勇闖男雙4強盼港人繼續撐

其他報道：NBA｜高比空難現場豎雕像致敬 名宿緬懷嘆曼巴精神永存

其他報道：北京冬奧｜港將朱定文赴京 疫下訓練困難重重 盼最佳狀態應戰