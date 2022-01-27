英超丨愛華頓面試領隊候選人引發球迷示威　促主席下台冀林柏特接任　 (21:14)

愛華頓本月初解僱賓尼迪斯，以鄧肯費格遜暫時領軍，於上周六在英超主場不敵阿士東維拉，疑令高層決定另聘新帥，其中去年尾被費倫巴治革職的域陀佩雷拉面試後，惹來球迷不滿，跑到葛迪遜公園球場外示威，其間要求簡胡禮下台，又高叫「炒掉董事局」，並建議以被博彩公司定為下任領隊大熱門、車路士前帥林柏特走馬上任救亡，而執教英冠球會打比郡的球會名宿朗尼則是第3熱門。佩雷拉不滿球迷的反應，並說：「球迷不清楚我的履歷。我曾在很多國家工作，贏過一些冠軍。當你未與一個人合作時，便不應武斷。」53歲的他之前也曾擔任波圖、奧林比亞高斯及上海海港等球隊。

至於已簽入後衛捷比亞和前鋒基斯活特的紐卡素，據報已接近斥資4000萬歐元（約3.5億港元），買入里昂的24歲巴西隊中場般奴古馬雷斯，並傳出獲「喜鵲」垂青的中場連格，因曼聯索價1200萬鎊（1.25億港元）而卻步。另據報紐卡素今夏將與車路士及巴塞隆拿「拗手瓜」，爭奪季尾勢約滿離開拜仁慕尼黑的守將歷卡斯蘇尼。

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