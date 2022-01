NBA｜高比空難現場豎雕像致敬　名宿緬懷嘆曼巴精神永存 (18:04)

高比與二女兒在兩年前於洛杉磯乘坐直升機時,遇上濃霧致空難離世,同機7人亦罹難。相隔兩年,美國藝術家Dan Medina當地時間昨日(26日)在事發地點豎立高比父女的雕像。這個重約160磅的銅像栩栩如生,穿上洛杉磯湖人24號球衣的高比,將手放在女兒的肩膀上一同前行。手持籃球的Gianna,則與父親對望微笑。銅像下方則刻上「英雄來又去,傳奇永留存」(Heroes come and go but legends are forever)的字句,並附有各死難者的姓名。

適逢高比離世兩年,美國籃壇亦紛紛向這名傳奇致敬。除高比曾效力的湖人外,丹佛金塊及聖安東尼奧馬刺等亦在社交網發文悼念。至於一眾球壇名宿亦向高比致意,其中渣巴說:「我知道很多人仍懷念他,並幻想他在場上展現自己的天賦。」另一湖人名宿「魔術手」莊遜則上載數張與高比的合作,並指「高比在場內外也是無與倫比的傳奇,我們永不忘記8/24!」

