NBA｜高比空難現場豎雕像致敬　名宿緬懷嘆曼巴精神永存 (18:04)

2020年1月26日，NBA傳奇球星高比拜仁在洛杉磯遇上空難，與二女兒Gianna離世。事隔兩年，美國有藝術家在空難現場豎立兩人的雕像致意，包括「天勾手」渣巴等名宿亦在社交網站發文，盼高比的曼巴精神可繼續流傳。
高比與二女兒在兩年前於洛杉磯乘坐直升機時，遇上濃霧致空難離世，同機7人亦罹難。相隔兩年，美國藝術家Dan Medina當地時間昨日（26日）在事發地點豎立高比父女的雕像。這個重約160磅的銅像栩栩如生，穿上洛杉磯湖人24號球衣的高比，將手放在女兒的肩膀上一同前行。手持籃球的Gianna，則與父親對望微笑。銅像下方則刻上「英雄來又去，傳奇永留存」（Heroes come and go but legends are forever）的字句，並附有各死難者的姓名。
適逢高比離世兩年，美國籃壇亦紛紛向這名傳奇致敬。除高比曾效力的湖人外，丹佛金塊及聖安東尼奧馬刺等亦在社交網發文悼念。至於一眾球壇名宿亦向高比致意，其中渣巴說：「我知道很多人仍懷念他，並幻想他在場上展現自己的天賦。」另一湖人名宿「魔術手」莊遜則上載數張與高比的合作，並指「高比在場內外也是無與倫比的傳奇，我們永不忘記8/24！」
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Kobe left an incredible legacy both on the court and off. We will never forget #8/24! pic.twitter.com/0yxOTkhiMo— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 27, 2022