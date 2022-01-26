英超｜鶴臣掌屈福特爭7位數護級獎金　阿迪達抵美與班主談奧巴美揚前途 (19:47)

鶴臣在英國時間周二早上已進入屈福特基地，與新東家職球員會面，之後與球會簽約半年。他頂替上任僅112天便被炒的意籍教頭雲尼亞里，較舊帥年長4歲，亦將改寫自己保持的英超教練年齡紀錄。英國《每日郵報》稱，他的薪金水平未算可觀，但一旦完成護級任務，可獲七位數字獎金。他與球會簽下短約，亦未排除續約可能，意味若護級或可獲延長執教生涯。

鶴臣上季尾完約離開水晶宮，當時只表示要暫時離開足球，拒絕回答是否退休。他的新任務亦絕不簡單，皆因屈福特目前20戰只得14分，聯賽8戰不勝，鶴臣將在下月5日首度領軍出征作客包尾的般尼。

而阿仙奴領隊阿迪達被拍到已飛抵美國，乘英超歇冬與班主高安基會面。據英媒報道，早前傳出將可提早續約的他，今行除商討續約兩年的細節，亦會談及被雪藏的射手奧巴美揚，同時希望班主予資金斟兵。

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