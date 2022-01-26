NBA｜快艇落後35分反勝巫師寫歷史　一眉復出助湖人破「網」（附精華） (18:10)

快艇今仗甫開局已被巫師拉開，次節末段一度落後多達35分。不過客軍下半場表現回勇，後備射手肯納手感火熱，全場13投8中攻入25分的他，在完場前最後9秒更連取7分，助球隊以116：115擊敗巫師，寫下NBA近26年來最大分差反勝賽事。功臣肯納賽後說：「這真的很瘋狂，無疑是神奇的勝利，但我不希望球隊每仗都要這樣才能取勝。」主帥盧爾亦表示：「不放棄的態度是造就奇蹟的原因，當我看到球員們下半場的表現時，便知道己隊仍有機會。」

至於洛杉磯湖人今迎來養傷逾1個月的球星「一眉」安東尼戴維斯復出，雖然上陣25分鐘僅取8分，但有勒邦占士及「第六人」馬歷蒙克合轟55分，仍作客以106：96擊敗有夏登取「三雙」的籃網。

另外，聯盟公布下月中舉行的NBA明星賽周，作為「頭盤」的新秀對抗賽將會改制，由兩隊分成4隊，並由準決賽打起，4隊球員會由NBA一、二年生，以及發展聯盟（G League）球隊引爆者中選出。

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