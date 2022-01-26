非洲盃｜文尼撞傷頭需續戰　賽後送院報平安　塞內加爾闖8強招罵聲 (17:04)

分組賽保持不敗的「西非雄獅」，開賽21分鐘因對手中場安達迪粗野攔截直接領紅，獲得多踢1人的優勢。53分鐘，文尼接應艾度亞文迪長傳奔向禁區，佛得角隊門將禾仙拿棄門而出，與文尼迎頭相撞後雙雙倒地。球證翻看視像裁判（VAR）後，將禾仙拿驅逐離場，惟文尼經治療後仍繼續應戰，更在63分鐘替球隊先開紀錄，至70分鐘才退下火線。塞內加爾隊完場由馬賽射手迪安「埋齋」，以兩球淨勝對手，8強將對馬里隊或赤道畿內亞隊。

塞軍主帥艾利奧施斯賽後表示，文尼於碰撞後感到暈眩，被換出後隨即被送往醫院治理。文尼其後與同被送院的禾仙拿合照報平安，笑稱「場內鬥到入醫院」。惟未有即時把文尼換出的決定，令塞內加爾隊惹來外界抨擊，有網民在社交網批評該隊及球證罔顧球員安危，認為文尼所屬球會利物浦應向塞內加爾足總投訴；另有網民批評賽會缺乏處理球員出現腦震盪的指引，導致這不光彩的事件發生。

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