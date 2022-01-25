世盃外｜巴洛迪利獲意軍重召稱不意外　網民籲「找數」徒步返國報到 (22:45)

意軍於當地時間明日（26日）展開為期3日集訓，35人名單包括恩莫比尼及尼高路巴列拿等主力，薩斯索羅中場法迪斯及安玻里新星森梅利列斯亦首次入選。而原籍巴西的卡利亞里前鋒祖奧柏度，以及拉素後衛雷斯菲臘比亦隨隊集訓。車路士中場佐真奴及巴黎聖日耳門門將基安盧基當拿隆馬等外流球員，則因球會賽事未及歸隊。

效力土超球會阿達納鐵路的「巴神」再獲徵召，在社交網上載2012年歐洲國家盃對德國隊建功後，脫去球衣慶祝的經典照片。這名31歲射手接受訪問時說：「31歲入選國家隊時很正常，我不知道為何要出戰附加賽，但這不時發生。」惟53歲名將迪肯尼奧卻質疑成效，「我不認為巴洛迪利能帶來改變，他之前在意乙的蒙沙也沒有表現」。「巴神」早前曾稱若重返意大利隊，將由土耳其徒步返國報到，惟最終未有兌現承諾，遭意大利網民笑稱走數。

另外，國際米蘭證實主帥「細恩」施蒙尼恩沙基感染新冠病毒，未知能否在下月6日領軍出戰意甲米蘭打吡。

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