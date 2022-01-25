非洲盃｜喀麥隆對科摩羅賽前釀人踩人　增至8死約50傷 (17:37)

由於新冠病毒疫情關係，今屆非洲盃在可容納6萬人的奧林比球場，入座率上限為六成，卻在賽前獲准增至八成，即約4.8萬人球迷可入場觀戰，據負責賽事的官員稱，此役賽前約有5萬人試圖進場。

據荷蘭籍記者Buster Emil Kirchner報道：「當球迷喧嚷着進場，球場大門一片混亂，有人爭相奔跑、攀爬鐵欄和衝破路障逃生，現場很多沒有門劵的人試圖強行闖入球場。」另一記者Leocadia Bongben指出：「人們開始大叫。一分鐘後，一輛救護車來到球場，當我們到達那裏時，警察不讓我們靠近事發現場。」

現場的英國廣播公司（BBC）非洲頻道導演Nick Cavell則稱：「直到社交媒體上出現報道，人群才得知這消息。球場入口處佈滿廢棄的鞋子，其他碎片散落一地。」

喀麥隆衛生部其後稱：「事件中有8人死亡，包括兩名30多歲婦女，4名30多歲的男子，一名兒童，而另一具屍體被家人帶走。」衛生部又表示，傷者立即被救護車送往醫院，但繁忙的交通減慢行車速度，並稱「大約50人在事件中受傷，其中兩人身體多處受傷，另有兩人頭部重傷」。

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