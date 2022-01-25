轉會｜馬迪爾將離曼聯減薪外借　西維爾承擔人工兼付5200萬 (14:51)

效力曼聯經已7季的馬迪爾，今季至今僅上陣11場入1球，當中只有4次正選，早前已盛傳有意離隊，更曾發生看守領隊蘭歷克稱他拒絕隨隊上陣的「羅生門」，但這名26歲法國隊前鋒上仗聯賽迎戰韋斯咸獲「解凍」後備入替，有份參與絕殺一球攻勢而賽後獲蘭歷克讚揚。

轉會新聞知名記者羅曼奴及ESPN等多個歐洲傳媒報道，曼聯已跟西維爾達成協議，讓馬迪爾借到這支現時西甲「二哥」至季尾，他將於日內飛抵西班牙做體測。馬迪爾原本周薪達25萬鎊，據報他願意減薪，未來半季將由西維爾承擔所有人工，連同借用費合共花費600萬歐元（約5280萬港元），但不設優先購買條款。西維爾現排西甲第2名，落後榜首皇家馬德里4分。

另邊廂，屈福特宣布與領隊雲尼亞里分道揚鑣，成為今季第8支英超隊易帥。這名李斯特城前帥今次上任僅112天，領軍14仗中在聯賽輸了10場，自去年11月底以4：1大勝曼聯後，過去兩個月1和8負連續9場不勝，包括曾七連敗及上仗在主場不敵諾域治，現排19名跌至降班區。據報屈福特將邀請鶴臣出山接掌，這名74歲老帥此前執教水晶宮逾3年，去夏完約後賦閒大半年。屈福特將於下周日作客榜尾球隊般尼上演護級大戰。

另外，因心臟問題離開意甲的基斯甸艾歷臣，據報只要獲得指定的運動心臟病專家發信批准復出，這名29歲丹麥隊中場便可落實簽約加盟賓福特，相隔兩年重返英超。

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