非洲盃｜科摩羅16強挑戰喀麥隆　染疫門將賽前趕及復出　避免場區球員客串把關 (20:49)

喀麥隆 vs. 科摩羅 now.639台 明晨03：00直播

世界排名132位的科摩羅隊，在非洲盃C組最後一戰爆冷3：2擊敗4屆冠軍加納隊，以小組第3出線16強寫下歷史，惟正選門將保拿該仗傷出。惟該隊近日爆發新冠疫情，陣中多達12名職球員染疫，包括主帥及兩名後備門將，令球隊陷入門將荒。根據賽例，即使球隊爆疫，若足夠11名球員出賽，賽事須如期進行。

面對門將位置出缺危機，科摩羅隊龍門教練柏度雲尼表示，已決定今仗由誰把守最後一關，並對「替工」充滿信心，「我們已從場區球員中選出門將人選，該球員在訓練中，展示出自己能勝任此位置」。然而後備艾馬達賽前檢測回復陰性，預料可趕及今仗上陣，總算讓科摩羅隊鬆一口氣。

至於分組賽全勝之師尼日利亞隊，今晨（24日）有愛華頓翼鋒伊禾比領紅被逐，終以0：1不敵突尼斯隊，於16強提前下馬。布基納法索則由貝特蘭查奧爾先開紀錄，但曾效力港超富力R&F的中場古拿於補時「擺烏龍」，法定時間與缺少主將奧巴美揚的加蓬隊賽和1：1。兩軍加時無增添紀錄，布基納法索終在互射12碼以7：6淘汰對手，將與突尼斯隊爭入4強。

其他報道：西甲︱皇馬失分賓施馬禍不單行 12碼宴客兼傷出 比賽期間寓所遭爆竊

其他報道：法甲︱拉莫斯取處子入球助PSG大勝 美斯首披「梅西」戰衣出戰