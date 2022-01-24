法甲︱拉莫斯取處子入球助PSG大勝　美斯首披「梅西」戰衣出戰 (18:48)

PSG今仗雖獲得68%控球率主導形勢，惟客軍上半場仍透過零星攻勢製造威脅。PSG戰至44分鐘，莫路伊卡迪射門省中敵軍後衛，華拉堤左腳施射打破缺口，是他自2017年5月以來首於法甲取得進帳，助球隊在完半場前取得領先。

去年夏天從皇家馬德里加盟PSG的沙治奧拉莫斯，在62分鐘禁區內趁對手角球解圍不遠快射被門將救出，隨即衝前補中，為新東家上陣5場後終取得處子入球。主隊及後再憑敵軍後衛菲斯「擺烏龍」，加上中場丹尼路彭利拿錦上添花，以4球大勝對手，在各賽事錄得11場不敗。

本月初確診新冠病毒的阿根廷隊球星美斯，缺陣逾半個月後終在今仗復出，於63分鐘入替同鄉迪馬利亞。PSG今仗穿起印上球員內地譯名的農曆新年版球衣應戰，亦令該34歲前鋒球員生涯首次披上印有譯名「梅西」的戰衣。然而他今仗仍然顆粒無收，自去年8月加盟以來，在聯賽上陣12仗僅入1球。

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