英超｜車路士兩蛋贈熱刺　季內4次交手全勝兼零失球（附精華） (17:05)

兩軍上半場交白卷。47分鐘，薛耶治禁區頂推大位起左腳彎入世界波，為車路士打開紀錄。55分鐘，堤亞高施華接應美臣蒙特開出角球頂成2：0完場，賽後24戰得47分，拋離少踢兩場的「四哥」曼聯9分，熱刺則以20戰得36分名列第7

車路士今季英超兩戰及聯賽盃4強兩回合全勝熱刺，共入8球和保持清白之身，但干地質疑完上半場前，哈利卡尼取得入球後，因與防守的堤亞高施華有輕微接觸而被判入球無效。18天內三度倒戈全輸的干地說：「這類入球在英格蘭球壇被判詐糊是不可思議的。或者在意大利，這次判入球會是50%。」車路士領隊杜曹亦表示：「我認為它是入球。今次判決令我驚訝。」熱刺上次作客攻破車路士大門是在2020年的2月，當時他們以1：2敗走史丹福橋球場，但當時的入球來自敵衛魯迪格的烏龍波，而後者今仗曾被敵對球迷擲物，據報當中包括一個打火機，賽會表示將就事件展開調查。

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