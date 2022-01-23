英超︱利物浦挫水晶宮續追曼城　阿仙奴僅和般尼無緣上前四 (23:54)

紅軍甫開賽佔盡優勢，開賽8分鐘，安德魯羅拔臣開出角球，華基爾雲迪積克衝前迎頂建功，為紅軍取得領先。31分鐘，安德魯羅拔臣左路傳中，無人看管的阿歷士張伯倫禁區內輕鬆射入遠柱拉開比數，連續兩仗取得進帳。挨打的水晶宮隨後取得不少攻勢，但米高奧利斯及桑馬迪達的禁區內埋門均無功而還，半場利物浦以兩球領先。

水晶宮換邊後搶回主導權，奧辛尼艾度亞迪47分鐘於小禁區混戰中後踭起腳，艾利臣比加及時反應一抱入懷；但紅軍在55分鐘始終失守，桑馬迪達接應傳送後，在單刀情况下橫傳予艾度亞迪掃入空門追近。惟主隊及後無以為繼，臨完場更被迪亞高祖達博得12碼，由法賓奴操刀中鵠，紅軍終以3：1取勝。

阿仙奴則在全場取得逾七成控球權下，主場僅與般尼互交白卷。大部分時間圍攻對手的兵工廠，20分鐘有伊美路維右路傳中，馬田奧迪加特第一時間撞射被撲出，拿卡錫迪補射亦省中敵軍守衛。布卡約沙卡上半場補時階段於禁區內燙射，皮球僅僅高出。

阿仙奴換邊後火力有增無減，伊美路維64分鐘接應地波角球撞射，皮球穿越人群後，仍被般尼門將尼克普比救出。67分鐘，拿卡錫迪接應伊美路維左路傳中撞射未能命中目標，錯失入球黃金機會。阿仙奴最終全場強攻90分鐘下仍未能取得入球，錯失重返前四的機會。

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