轉會｜伊巴謙籲麥巴比投皇馬求進　藍斯勢離祖雲返阿仙奴 (19:16)

AC米蘭vs.祖雲達斯 now638台 明晨03：45直播

伊巴謙莫域於香港時間周一凌晨（24日）領軍迎戰祖雲達斯，冀全取3分向今晨反勝威尼斯的榜首之師國際米蘭施壓。這名40歲瑞典隊射手賽前接受法國《隊報》訪問，寄語麥巴比應加盟皇家馬德里，「一切視乎他想要什麼。他的確曾徵詢我的意見，我說若我是你，就會加盟皇馬。我曾在不同國家的球隊效力，是持續進步的原因，相比起一直在自己的家鄉比賽更有成效」。

至於聯賽近8戰不敗的祖雲達斯，主帥艾歷尼賽前證實威爾斯國腳艾朗藍斯將於本月離隊。英媒預測，這名31歲中場勢返舊東家阿仙奴，與昔日戰友阿迪達故劍重逢。艾朗藍斯自2019年加盟後未能確立正選位置，季前已有傳不在主帥艾歷尼計劃內。英國《太陽報》報道，紐卡素及水晶宮均放棄收購，而球員生涯曾與藍斯合作的阿仙奴主帥阿迪達，冀與對方再合作，以解決中場人腳不足問題。

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