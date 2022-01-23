羽毛球｜李梓嘉首開腔　為退隊失敗遭禁賽感失望　大馬政府或介入調停 (20:39)

全英賽冠軍李梓嘉本月11日向羽總遞信辭職，但上周五遭禁賽兩年，尋求自由身出戰國際賽遇阻滯。他今日接受大馬《星報》訪問，承認為判決感到很失望，形容是「球手生涯的艱難時刻，需清晰思緒計劃下一步」。一旦未能尋求自由身出賽，這名大馬頭號男單或無法出戰今年9月舉行的杭州亞運，甚至無法藉國際賽搶分，以入圍2024年巴黎奧運。

大馬傳媒亦報道，青體部部長拿督斯里阿末法依沙出席活動時，表示正安排與羽總會面的時間，希望在明天向該會提出以國家利益為出發點的建議。

大馬名宿李宗偉近日在訪問表示，不便在此事向李梓嘉提供建議，但已提醒他小心下決定。而世界一哥、丹麥隊的安賽龍，據報向李梓嘉伸出橄欖枝，邀請他在迪拜一同訓練。這名東京奧運冠軍早前亦邀請由大馬轉籍新加坡的駱建佑陪練，後者上月成為世界冠軍。

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