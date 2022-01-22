英超｜蘭歷克被指要求魔兵在家睇片　影響家庭生活惹反感 (22:27)

曼聯vs.韋斯咸 now621台 周六晚上23：00直播

《鏡報》報道，蘭歷克在收操後，不時向球員發送短片，要求他們在家翻看及檢討。短片內容由他與教練團設計，環繞球員的個人技術及希望他們改善之處，但此舉惹來曼聯球員反感。報道引述有球員稱，「每次睇片都要花上數小時，猶如在家做功課」。

曼聯目前20戰得35分排第7，仍在力爭下季歐聯資格，今晚於英超迎戰多踢一場兼多兩分的韋斯咸，後衛域陀連迪路夫上周隨隊作客賓福特，其妻今晨（22日）透露倫敦住宅遭賊人入屋爆竊，嚇得她馬上反鎖自己與兩名幼子在房間。領隊蘭歷克表示連迪路夫今晚休戰，帶同受驚的妻兒返瑞典放鬆，又稱因應同類事件屢次發生，會與魔兵商討對策。

連迪路夫的太太Maja在社交網表示，有賊人乘丈夫出征時入屋爆竊，幸她及時帶同兒子躲藏在房間，未有損傷，已舉家回到瑞典休息。蘭歷克今晚領軍在英超迎戰韋斯咸前，證實已批准這名瑞典隊後衛舉家返鄉平伏心情。他又說：「球會將在未來數周與球員開會，了解如何在出征時確保他們家人的安全。」蘭歷克亦透露，查頓辛祖近日出席家人的喪禮，情緒一直未平伏，因而准許他暫停操練，今仗不會上陣。

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