NBA｜八村壘渡邊雄太演「日本打吡」寫歷史　咖喱仔首壓哨絕殺對手 (18:44)

23歲的八村壘於2019年NBA選秀以首輪第9位獲巫師選中，成為史上第三高選秀排名的亞洲球員，27歲的渡邊雄太則憑在2018年NBA夏季聯賽的出色表現，隨後獲孟菲斯灰熊垂青，正式登陸NBA。不過，兩軍在雙方加盟後雖已曾對碰6次，但因各自傷病等原因，直至今日才首次碰頭，其中開季因私人原因避戰、近期才正式復出的八村壘，為巫師後備上陣20分鐘貢獻11分及8個籃板，而渡邊雄太僅上陣6分鐘取兩籃板未得分。雖然二人短暫在場上交手，但仍寫下日本籃球歷史。八村壘表示：「能在NBA賽場遇上同鄉無疑感到光榮，亦能對自己起到積極作用，而渡邊的防守真的很出色。」

另外，金州勇士今雖有基利湯臣休息，但憑另一球星「咖喱仔」史堤芬居里於完場前射入壓哨中距離，率軍在主場以105：103險勝侯斯頓火箭，亦是他NBA生涯首次射入壓哨奠勝球。至於布魯克林籃網有兩大球星夏登及艾榮合轟61分，作客以117：102挫聖安東尼奧馬刺，踏入2022年後首嘗連勝。

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