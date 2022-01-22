英超︱車路士中場美臣蒙特越洋受訪 透露今季「由左轉右」成就首席射手（有片） (20:37)

車路士vs.熱刺 now611/621台 下周一凌晨00：30 直播

英超賽會定期安排球星接受各地轉播機構訪問，昨晚（21日）與香港轉播商Now TV合作，安排車路士中場美臣蒙特視像訪問，回答本地多間受邀傳媒問題約10分鐘，全程有講有笑十分親切。

本月初度過23歲生日的美臣蒙特今季英超上陣20場入7球，是車路士目前神射手，他在去年10月底戰至第9輪聯賽，主場以7：0大炒諾域治才開齋，連中三元更交出一個助攻，之後在12月連續4場有入球，累積7球比上季聯賽還要多一球。問到為何埋門把握力大增，他透露除了得到球隊數據分析協助，亦跟位置相比上季「由左轉右」有關，「季初我在前場右路發揮一般，需時適應和學習，幸得領隊杜曹等教練團成員信任，除了持續安排我踢此位置，還有比較上季和今季的比賽數據，一起檢討如何改善表現、如何在禁區更有威脅，結果愈踢得多愈有信心」。

今場在史丹福橋球場迎戰熱刺，蒙特稱在兩隊現時積分榜形勢緊湊（熱刺踢少4場落後8分），令這場倫敦打吡更見重要，「倫敦打吡總是別具意義，過去兩場（英格蘭聯賽盃4強）我們都能夠擊敗他們，希望可以贏第3次」。

近年車路士有不少青訓產品成功上位，除了已在一隊的蒙特、列斯占士、赫臣奧杜爾和杜利奧查洛巴，還有韋斯咸隊長的英軍國腳迪格蘭賴斯，以及今季借至水晶宮有出色表現的干拿加歷查等。作為「藍戰士」成功青訓產品之一，蒙特表示自小已對車路士有強烈歸屬感，由在各梯隊奮鬥逐步晉升，成功升上一隊後，每次踏入史丹福橋主場時感覺會非常強烈及珍惜，在比賽總是付出全力爭勝。至於問到在車路士生涯最難忘經歷，他稱當然是上季高舉歐聯冠軍，「我仍記得隊友入球後，我就跑去角球旗尖叫慶祝，叫到失聲」。

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