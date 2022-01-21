非洲盃｜馬列斯極刑宴客 衛冕阿爾及利亞小組包尾出局 (19:18)

阿爾及利亞隊此役若首響勝鼓，仍可以次名出線，卻在開賽54分鐘內，被科特迪瓦隊的基斯、辛加利及尼高拉斯比比破門落後3球。馬列斯及後操刀極刑中柱彈出，其阿爾及利亞隊友班迪比卡終在73分鐘破蛋，但球隊終以1：3敗走，科軍則以3戰得7分奪E組首名出線，次名晉級球隊則是以1：0勝塞拉利昂隊的赤道畿內亞隊，後者將與F組一哥馬里爭入8強。

馬里隊以2：0輕取毛里塔尼亞隊，與次席岡比亞隊同得7分。岡軍以1：0挫至少有12名球員染疫的第3位球隊突尼斯，但得3分的突軍仍以小組4支最佳第3名資格出線，將挑戰分組賽唯一全勝之師的Ｄ組首名尼日利亞隊。

非洲盃16強對賽球隊如下：

布基納法索vs.加蓬

尼日利亞vs.突尼斯

畿內亞vs.岡比亞

喀麥隆vs.科摩羅

塞內加爾vs.佛得角

摩洛哥vs.馬拉維

科特迪瓦vs.埃及

馬里vs.赤道畿內亞

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