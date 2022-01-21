西班牙盃16強︱巴塞加時負畢爾包無緣衛冕　迪比利不滿被逼宮　「拒受任何威脅」 (20:06)

畢爾包是役由翼鋒蒙尼恩開賽僅兩分鐘的妙射得手先開紀錄，及至20分鐘，巴塞由新加盟的前鋒費倫托利斯射入在新東家的處子入球扳平完半場。雙方拉鋸至末段，主隊於85分鐘藉一次罰球製造門前混戰，由後衛恩尼高馬天尼斯面對空門撞入再次領先。不過，積極反撲的巴塞終在完場前補時獲得回報，今季回巢的右閘丹尼爾一次倒掛傳中，由中場柏迪再衝前車身左腳射入，終令雙方90分鐘踢成2：2須加時。惟巴塞左閘佐迪艾巴於補時上半場末段禁區內犯手球，最終畢爾包憑蒙尼恩射入12碼兼梅開二度，以3：2險勝晉級。巴塞主帥沙維稱麾下是役在精神面貌上輸給了對方，認為球隊需要改善在面對逆境時的表現。

此外，賽前被遭巴塞雪藏兼被要求月內決定去留的翼鋒奧士文尼迪比利，今開腔反擊，在社交網發聲明稱自己拒受任何威脅，認為續約事宜由經理人負責，他的工作只有踢球。而西班牙球員工會亦發聲明，表明會維護迪比利的權益，認為他與球會未能達成續約條件，並不構成違約，警告球會不應損害球員利益，期望雙方理性解決問題。

同日皇馬作客艾爾切，戰畢法定時間互交白卷，主隊雖在加時上半場末段一次反擊單刀，博得對手左閘馬些路領紅被逐，並由中堅干沙路華度於該罰球的補射建功開紀錄，但換邊後皇馬先憑艾斯高扳平，再由夏薩特藉一次反擊扭過門將射入空門反超，終以2：1反勝完場前有皮亞米拿兩黃一紅被逐的艾爾切，躋身8強。賽後皇馬主帥安察洛堤稱讚兩名功臣表現，稱：「是役證明了艾斯高與夏薩特值得更多的上陣時間，這亦將是我未來會考慮的事。」

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