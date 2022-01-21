英聯盃︱祖達起孖領利物浦淘汰阿仙奴　下月決戰車路士 (16:38)

兩軍首回合互交白卷，利物浦此役續有穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼因征戰非洲國家盃缺陣，改由羅拔圖法明奴伙拍卡迪哥頓及迪亞高祖達攻堅。19分鐘，祖達左路接應阿歷山大阿諾特傳球後，推橫連過兩名阿仙奴球員，於禁區頂射入地波領前上半場。63分鐘，利物浦以南野拓實入替哥頓。74分鐘，阿仙奴以尼基迪亞和湯馬士柏迪入替拿卡錫迪和伊美路維，卻在3分鐘後再被破門。阿諾特後場大腳妙傳予祖達射成2：0。

柏迪其後於87和90分鐘連續犯規，結果「兩黃一紅」被逐。他在此役不足48小時前，才代表加納隊踢畢最後一場非洲盃分組賽，並於英國時間周四中午才返回倫敦，卻因「兵工廠」人腳不足而被派上陣。而他領紅後，須在下周日英超主場迎戰般尼停賽。

高普賽後稱讚祖達道：「嘩！他真是着了火，狀態很好。他的奔走和協防都令人興奮，已真的成為世界級球員。」高普又提及阿諾特的第2個助攻，「我不相信場館內的人，會知道祖達身處的位置，但阿諾特卻看到了」。

阿仙奴踏入新年在本土3項賽事共4戰錄得1和3負的劣績，而其中3仗更各有1人領紅。阿迪達敦促麾下必須戒除紀律欠佳的問題，又說：「我們必須從中學習。以11個球員爭取打敗一些頂級球隊已很困難，何况是少踢1人？」然而，他仍稱讚富安健洋近期因傷沒有訓練，卻在球隊右後防兵力不足下仍願上陣，「他所做的事是令人難以置信的」。

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