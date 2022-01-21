足球︱港足前帥金判坤接掌大馬國家隊 有機會6月亞盃外倒戈 (16:04)

馬來西亞隊於去年底舉行的東南亞足球錦標賽鈴木盃分組賽出局後，執教逾4年的陳清和於本月初宣布辭職，過去一周曾傳出大馬3名新帥候選人均為韓籍，當中包括金判坤。而帥位懸空近3周後今終落實人選。據報金判坤將辭去韓國足總技術總監等職，將帶同4名教練團成員在下月中飛抵大馬展開新工作。

金判坤於2012至17年任港足主帥逾5年，包括在2015年世界盃外圍賽兩和中國隊，此前亦帶領港足奧運隊贏得2009年東亞運金牌。執教期間他以熱血風格見稱，其「Die for Hong Kong」（我願意為香港而死）的金句，更是不少香港球迷耳熟能詳，但其後因踢法及選用入籍兵等問題，曾被球迷高舉「Kim Out」標語，他在早前訪問曾提及，這些因素都成為他離開港足的導火線之一。2017年底起他返回韓國，在韓國足總先後出任副主席及技術總監等多個要職。球會方面，他曾執教南華殺入亞協盃4強。馬來西亞現世界排名排第154名，較香港低7名，兩隊均會參加預定今年6月舉行的亞洲盃第3圈外圍賽，由於雙方在抽籤不屬同一檔次，有機會被編入同一組。

另外，內地傳媒報道，在港出生的深圳隊中場戴偉浚參與了中國隊52人名單集訓後，將入選新帥李霄鵬的29人初步決選名單，勢將代表國足出戰本月底兩場世界盃外圍賽，作客日本隊及越南隊，但最終名單可能會再減4人至25人。

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