西班牙盃丨沙維勒令本月賣走迪比利　馬體會敗走皇蘇兼遇襲　 (21:38)

畢爾包vs.巴塞隆拿 明晨04：30開賽

沙維說：「奧士文尼迪比利要麼更新合約，否則我們會為他尋找新球會，再沒有其他辦法了。」惟傳言巴塞甚或要脅這名法國國腳，於6月約滿前不會再獲派上陣。沙維又重申，「他確想留隊，但雙方還未就新約達成協議，所以我們需有決定。不是續約，就是離開。」巴塞足球部總監艾曼尼則表示，會方完全支持沙維的決定，並透露他們大約自去年7月開始，已與迪比利的陣營不斷傾新約，卻被一再拒絕，認定他不想留下，以及對球會毫無忠誠。

另外，馬德里體育會今晨在西班牙盃16強作客以0：2敗走皇家蘇斯達，為皇蘇建功的分別是贊奴沙和阿歷山大索洛夫。馬體會隊巴賽前抵達主隊球場時，疑被敵對球迷投襲硬物，打碎兩個玻璃窗，教練施蒙尼站在隊巴前抗議球迷和警察，其間疑指警方故意放縱球迷，稱「突然間，（警察）的保護消失，你看到的」。馬體會在西班牙盃出局前，先在西甲與維拉利爾言和，後於西班牙超級盃4強賽被畢爾包淘汰。

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