英超丨曼聯300場客勝創英超紀錄　C朗被換走發脾氣　蘭歷克否認不和 (17:20)

曼聯上場英超領前兩球下被阿士東維拉逼和2：2，令過去兩場聯賽只得1分，今仗有C朗復出掛帥。55分鐘，曼聯憑小將艾蘭加打破僵局，格連活特在7分鐘後結束3個月聯賽入球荒，助「紅魔」領前2：0。71分鐘，蘭歷克以哈利馬古尼及拉舒福特入替格連活特和C朗，C朗即面露不悅，之後大發脾氣，其間不斷搖頭，又怒擲外套在地上。他沒有返回後備席，而是坐在旁邊的梯級自言自語。77分鐘，拉舒福特射成3：0，終以3：1挫在85分鐘破蛋的賓福特，使後者近6場聯賽第5次落敗，跌至第14位。

蘭歷克賽後就C朗事件解釋道：「他問我換走他的原因，我回答是為了球隊的利益。5天前，己隊作客阿士東維拉大概至最後15分鐘時仍領前兩球，我當然不想歷史重演。我今次決定變陣，加入馬古尼可改踢5後防，並可加強防守上的制空能力，拉舒福特可在右路施展快速突擊。」蘭歷克在球隊領前3球後，便即時向C朗說：「你看，我明白你欲留下爭取入球，但或者數年後，當你成為教練，你都會有我今天的決定。」蘭歷克承認決定換走C朗後，從沒想過會獲得對方的擁抱，並說：「我已領軍6周，我與C朗之間沒有問題。他上仗賽前透露臀部有點問題，在我們同意下缺陣。」

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