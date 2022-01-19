非洲盃｜加納出局　湯馬士柏迪提早返阿仙奴　女球證「擔正」寫歷史 (19:14)

加納隊開賽僅4分意外先失一球，25分鐘更有主力之一安祖阿休領紅被逐，在62分鐘落後0：2，縱其後急起直追扳平，但完場前5分鐘仍被科摩羅隊絕殺，也令首次參賽的科摩羅取得隊史上首場非洲盃決賽周勝仗。加納最終以1和2負排C組包尾出局。

同組另一場，摩洛哥隊憑球星阿舒拉夫完場前建功，以2：2逼和加蓬隊取得首名。加蓬隊次名出線，在16強將對A組次名布基納法索隊。

B組方面，塞內加爾隊只能0：0悶和馬拉維隊，3仗只入1球12碼，但仍以1勝2和5分成績首名晉級。馬拉維隊與畿內亞隊同得4分、均肯定取得16強席位。而畿內亞隊以1：2不敵津巴布韋隊的賽事，出現非洲盃史上首名女主球證執法，是來自盧旺達的35歲球證莎利瑪梅簡辛卡，她此前在畿內亞隊對馬拉維隊擔任第4旁證，也是足球員出身。

而衛冕的阿爾及利亞隊在E組兩輪只得1分，香港時間周五凌晨對榜首及篤定出線的科特迪瓦隊非勝不可。

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