NBA｜勇士小股東稱「沒人在乎維吾爾人」　球隊割席　簡達批言論可恥 (20:31)

身為勇士股東之一的斯里蘭卡裔美籍富商帕里哈皮蒂亞，日前在一個網上節目被問及對中國人權問題有何看法時表示：「根本沒有人在乎維吾爾人，可能你（主持人）很關心，但這並不是大部分人關心的事，包括我，這是殘酷的事實。」他又稱，自己只會關心美國的人權，認為應該先照顧好自己，才去考慮「後院以外的事情」。

言論一出，當地輿論抨擊帕里哈皮蒂亞的觀點「冷血」，簡達稱：「種族滅絕發生時，就是這種人讓它發生的。可恥！」維吾爾人權學者伊利夏提亦批評道：「他移民美國，享受民主自由的成果，再成為富翁，實現了美國夢，而美國夢的基礎就是人權、平等的權利。這樣的人說出這樣的話特別讓人憤怒。」至於勇士發聲明指：「帕里哈皮蒂亞並不參與球隊日常營運，其言論亦不代表會方立場。」

有「SPAC王」之稱的帕里哈皮蒂亞，曾是美國科技巨頭facebook的部門主管，近年自立門戶，成立創投公司社會資本（Social Capital），去年初曾在美股GameStop（GME）事件中為散戶反噬華爾街沽空機構發聲，被譽為「散戶英雄」，而身為勇士球迷的他，目前持有該會約2%股權。

賽事方面，勇士今（19日）於NBA常規賽，有「浪花兄弟」基利湯臣及史堤芬居里戰畢3節合取40分，拉開比數提早進入「垃圾時間」，終在主場以102：86輕取底特律活塞。此外，33歲侯斯頓火箭前主力柏臣斯，今宣布因傷結束球員生涯。這名曾入選年度最佳新秀二隊的小前鋒，前年效力阿特蘭大鷹隊時，因一宗車禍被酒駕者撞傷，證實無法再重返球場，最終他與會方和平解約，自此離開籃壇。

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